Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 3-0

1 saat önce

SALON: Mimar Sinan AydınHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xx), Erce (xx), Lopez (xx), Ceyda (xx), Sedef (xx), Ezgi (xx), Fulden (xx), Duygu (xx), Brayelin Martinez (xx)HALKBANK: Simon (xx), Aslı (xx), Aysun (xx), Ada (xx),...

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 3-0, System.String[]


SALON: Mimar Sinan Aydın

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xx), Erce (xx), Lopez (xx), Ceyda (xx), Sedef (xx), Ezgi (xx), Fulden (xx), Duygu (xx), Brayelin Martinez (xx)

HALKBANK: Simon (xx), Aslı (xx), Aysun (xx), Ada (xx), Eylül (xx), Aslıhan (xx), Ramos (xx), Reed (xx), Simeonova (xx)

SETLER: 25-20, 26-24, 25-19

SÜRE: 90 dakika (27, 34, 29)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde sonuncu Halkbank'ı zorlanmadan yendi: 3-0. 

Aydın BŞB ilk seti 25-20 kazanıp durumu 1-0'a getirdi. İkinci set ise başa baş oynandı. Ev sahibi ekip ikinci seti de 26-24 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette daha rahat bir oyun çıkaran Ege ekibi 25-19'luk skorla salondan mutlu ayrılmasını bildi. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:56 Kaynak: DHA

Mimar Sinan, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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