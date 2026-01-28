Aydın'da ilk olacak, gençler iş dünyasıyla buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Aydın'da ilk olacak, gençler iş dünyasıyla buluşacak

Aydın\'da ilk olacak, gençler iş dünyasıyla buluşacak
28.01.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek Ege Kariyer Fuarı, ilk kez Aydın'da kapılarını açmaya hazırlanırken Aydın Valisi Yakup Canbolat, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını fuara katkı sunmaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek Ege Kariyer Fuarı, ilk kez Aydın'da kapılarını açmaya hazırlanırken Aydın Valisi Yakup Canbolat, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını fuara katkı sunmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Aydın İş Bulma Kurumu, Adnan Menderes Üniversitesi ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF'26) 15-16 Nisan 2026 tarihlerinde Aydın'da ilk kez düzenlenecek. "Yetenek Her Yerde" temasıyla hayata geçirilen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında gerçekleştirilecek EGEKAF'26'da üniversite ve meslek lisesi öğrencileri, iş arayanlar ve işverenler bir araya gelecek. Fuarın, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlaması ve istihdam imkanlarını artırması hedeflenirken, Aydın Valisi Yakup Canbolat ise kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını fuara katkı sunmaya davet etti.

"Gençlerimizi iş verenlerimiz ile buluşturacağız"

Aydın'da ilk kez düzenlenecek olan fuarda üniversite ve meslek lisesi öğrencilerini ve iş arayanları, iş verenler buluşturacaklarını ifade eden Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Ülkemizde olduğu gibi tüm devletler, istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesi için politikalar oluşturmaktadır. İşsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılması için ilgili kurumlarımız ile birlikte ciddi bir dayanışma içerisindeyiz. Günümüz dünyasında değişen üretim anlayışının sonucu olarak firmalar, artık verimliliklerini artıracak nitelikli işgücünün arayışı içindedirler. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim, istihdam, üretim çerçevesinde mesleki eğitimi güçlendirme çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) projesiyle gençlerimizin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdam içerisine girmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Eğitimden istihdama, stajdan ilk işe meslek lisesinden üniversiteye kadar gençlerimizin hayatına dokunmayı amaçlıyoruz. Gençlik Programı, Ulusal Staj Programı, İşgücü Uyum Programı, İşe İlk Adım Projesi gibi enstrümanlar ile gençlerimizi iş hayatına entegre etmeyi planlıyoruz. 15-16 Nisan 2026 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Aydın iş bulma kurumu, Adnan Menderes Üniversitesi ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliği ile ilimizde ilk kez Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF'26) düzenlenecektir. Bu fuarda üniversite ve meslek lisesi öğrencilerimizi, iş arayanları, iş verenlerimiz ile buluşturacağız. Fuara, iş verenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, oda ve borsalarımızın katkıda bulunmalarını bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Etkinlik, Ekonomi, Aydın, Kamu, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da ilk olacak, gençler iş dünyasıyla buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:15:23. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da ilk olacak, gençler iş dünyasıyla buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.