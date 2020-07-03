AYDIN Evi yanan Çelik ailesi yardım bekliyor - Son Dakika

AYDIN Evi yanan Çelik ailesi yardım bekliyor

Evi yanan Çelik ailesi yardım bekliyorAYDIN'ın Efeler ilçesinde, kiracı oldukları evde, prizdeki elektrik kontağından çıkan yangında, 5 ay önce aldıkları tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen Ömer-Zeliha Çelik çifti, "Yeni bir eve çıkacak durumumuz yok. Eşyalarımızın daha taksitlerini ödüyorduk.

Evi yanan Çelik ailesi yardım bekliyor

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AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kiracı oldukları evde, prizdeki elektrik kontağından çıkan yangında, 5 ay önce aldıkları tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen Ömer-Zeliha Çelik çifti, "Yeni bir eve çıkacak durumumuz yok. Eşyalarımızın daha taksitlerini ödüyorduk. Hayırseverler ve yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Bir veteriner kliniğinde asgari ücretle şoför olarak çalışan evli, 1 çocuk babası Ömer Çelik'in (24) Efeler Mahallesi, Köroğlu, Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında bulunan evinde, geçen 30 Haziran'da saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Bir ara uykusundan uyanan Çelik, yanık kokusu geldiğini fark etti. Kokunun geldiği salona girdiğinde alevleri gören Çelik, eşi Zeliha Çelik (21) ve kızı Miray Çelik'i aşağıya indirdi. Ardından tekrar yukarı çıkan Çelik, doğalgaz vanası ve elektrik şalterini kapatıp, mutfak tüpünü söktükten sonra itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Çelik, evlerinde besledikleri kediyi de kurtardı. Salonda prizdeki elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede diğer odalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik çaba sonucu söndürürken Çelik ailesinin, kiralayarak 5 ay önce taşındıkları evdeki büyük bölümünü yeni aldıkları eşyaları kullanılmaz hale geldi.

Eşi ve kızının kendisini için hazırladığı doğum günü sürprizinin ardından mutlu bir şekilde uykuya daldığını ancak gece bir ara uyandığında kabusla karşılaştığını belirten Ömer Çelik, "Evde yanın çıkmıştı. Borçla aldığımız tüm eşyalarımız yandı. Şükürler olsun ki canımıza bir şey olmadı" dedi.

Evlerinin yanmasının ardından geçici olarak kayınpederinin yanında kaldıklarını belirten Çelik, "Mağdur durumdayız. Yeni ev kiralayıp, eşya alacak durumumuz yok. Eşim iş arıyor. Şoförlük yaparak kazandığım asgari ücretle ancak geçinebiliyoruz. Hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

'PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİK'

Zeliha Çelik de yangında ölümden döndüklerini belirtip, "Eşi Ömer, beni üçüncü denemeden sonra uyandırmayı başarıp, evden çıkartabilmiş. muhtemelen dumandan etkilenmeye başlamıştım. Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Ancak, psikolojik olarak etkilendik. Uyuyamıyorum. Uyuduğum zaman ise eşimi başımda bekletiyorum. Gözümü kapadığımda aynı şeyleri yaşayacakmışım gibi geliyor. Telefonumu prize şarj etmek için takarken bile korkar oldum. 3 yaşındaki kızım, sürekli olarak, 'Evimiz yandı. Evsiz kaldık' diyor." dedi.

Yeni bir eve çıkacak durumlarının olmadığını da belirten Zeliha Çelik, "Yanan eşyalarımız daha 5 aylıktı. Taksitlerini ödüyorduk. Allah, bizim yaşadıklarımızı kimsenin başına vermesin" dedi.

Ömer Çelik, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN Evi yanan Çelik ailesi yardım bekliyor - Son Dakika

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