Aydınlar Mahallesi sakinleri Yeşilyurt'a bağlanmak istiyor - Son Dakika

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi sakinleri hizmet alamadıklarını ileri sürerek Yeşilyurt ilçesine bağlanmak istediklerini söyledi.

Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Muhtarı Hulusi Avcı, 2 yıldır mahallelerine hizmet alamadıklarını ileri sürerek Aydınlar Mahallesi'nin Yeşilyurt'a bağlanması için girişimde bulunacaklarını belirtti. Malatya merkeze en yakın mahalle konumunda olduklarını ancak buna rağmen hizmet alamadıklarını kaydeden Muhtar Avcı, "Mahallemize hiç bir hizmet alamadık. Geçen yıl yolumuz genişletildi, halen daha ham toprak duruyor bir stabilizesini bile döktüremedik. Yetkililerin yanına defalarca gittik bize söylenen şu, mahalleniz bize ait değil ama yaptıracağız. Akçadağ'ın bütün mahallelerinde çalışma var, diğer mahalleler size aitte bizim mahalle neden değil" dedi.

"Yeşilyurt'a bağlanmak için imza çalışma başlatıyoruz"

Aydınlar Mahallesi'ne 2 yıldır hizmet alamadıklarını ileri süren Muhtar Avcı, "Yazı sokağımızda yaklaşık 3 kilometre yolumuz var buraya asfalt değil stabilize istiyoruz tamam diyerek bizi gönderiyorlar maalesef olmuyor. Mahalle sakinleri ile istişare yaptık, bundan sonra bu hizmetleri bırakarak mahallemizin Yeşilyurt ilçesine bağlanması için çalışacağız" diye konuştu - MALATYA