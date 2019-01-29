Ayrancı'da Dev Projenin İmzası Atıldı

Başkan Büyükkarcı projenin ihalesinin tamamlandığını belirterek, sözleşmenin imzalandığını söyledi. Yüksel Büyükkarcı açıklamasında; '' İhalesini tamamlayarak yapım işi sözleşmesini imzaladığımız İlçemiz Atıksu Arıtma Tesisi, Biyolojik Arıtma olarak, 275 m3/gün kapasiteli, oksidasyon hendeği tipinde uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi seçilmiştir. 3500 kişilik atıksu temizleme kapasine sahiptir. Kişi başı günlük su tüketimi 80 lt/kişi-gün olarak alınmıştır. Atıksu arıtma verimi %95 ler mertebesindedir. Projelendirilen bu proses kapalı devre bir döngü sistemi olduğundan çevreye herhangi bir koku, atık, aerosol vs etkisi yoktur'' sözlerine yer verdi.

Atık su arıtma tesisi ile çeşitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüşen suyun; boşaltıldığı ortamın doğal, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerine zarar vermemesi sağlanacak.