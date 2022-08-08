Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, "Deniz Baykal öldü" paylaşımını sildi: Çok özür dilerim

90 yaşındaki Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefat ettiği haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İYİ Partili Aytun Çıray bir tweet atarak, "Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı. Bu dakikadan sonra Baykal, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

PAYLAŞIMINI SİLİP ÖZÜR DİLEDİ

Kısa bir süre sonra Çıray, arkadaşından yanlış bilgi aldığını söyleyip paylaşımıyla ilgili özür diledi.

Çıray şu ifadeleri kullandı:

"Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin. Yine de bir efsaneyi düzeltelim. 2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip Bey yasağını kaldırabilecekti. AKP 363 mv çıkarmıştı. 8 bağımsız vardı. Yasağının kalkması için 3 milletvekili yeterliydi" dedi.