B5+1 Forumu Bişkek'te Başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ABD ve Orta Asya'dan üst düzey yetkilileri bir araya getiren B5+1 Forumu (Orta Asya İş Dünyası-ABD) çalışmalarına başladı.

Forum, ABD Dışişleri Bakanlığının Orta Asya'da İş Ortamını İyileştirme (IBECA) programının finansmanıyla, Kırgızistan Bakanlar Kurulu ve ABD Ticaret Odası bünyesindeki Uluslararası Özel Girişim Merkezi (CIPE) işbirliğinde düzenlendi.

İki gün sürecek foruma, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan hükümet delegeleri, uluslararası kurumların yetkilileri, ticaret ve sanayi odaları, iş derneklerinin temsilcileri ile uzmanlar katılıyor.

"Niyetlerimizi kalkınma için çözüme dönüştürmeliyiz"

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Daniyar Amangeldiyev, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Kırgızistan'da enerji güvenliğinin altyapısı, yargı ve vergi alanında yapılan reformları anlattı.

Amangeldiyev, 80 milyondan fazla tüketiciye sahip Orta Asya'daki pazarın, küresel ticaret ve lojistik rotaları için önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Bu forumdaki fikirlerin girişimlere, temasların sürdürülebilir ortaklıklara ve niyetlerin ülkelerin kalkınması için çözüme dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Amangeldiyev, Kırgızistan'ın uluslararası işletmelerle doğrudan ve anlamlı işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

"Bu fırsatı refah için değerlendirin"

ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Sergio Gor, B5+1 Forumu'nun ilkinin Mart 2024'te Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugünkü foruma katılan her birinize seslenmek istiyorum. İlk forumda, kritik mineraller, finans, ekonomi, bilişim teknolojileri, turizm, ulaşım ve lojistik alanlarında nasıl ilerleme kaydedebileceğimizi ele almıştık. Bu fırsattan yararlanın. Tüm konuşmaları dinleyin. ABD ve Orta Asya'nın ekonomik refaha nasıl katkıda bulunabileceğine dair dürüst ve açık konuşmalar yapın. Önerilerinizi ve çözümlerinizi duymayı dört gözle bekliyorum".

Gor, ABD'nin özellikle teknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda, inovasyon ve iş dünyasında dünyaya öncülük ettiğini belirterek, "Orta Asya ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin C5 ortaklığını ilerleteceğine ve onu yeni bir çağa, yeni bir seviyeye taşıyacağına eminim." ifadesini kullandı.

Forumda Orta Asya hükümet delegelerin başkanları da konuştu

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakıt Sıdıkov, B5+1 formatının, iş dünyasının ekonomik dönüşümün temel itici gücü haline geldiğini, bölgesel işbirliğinin niteliksel olarak yeni bir aşamasını yansıttığını belirtti.

Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Yersayin Nagaspayev, Orta Asya ülkelerinin bölgeye daha fazla turist çekmek için ortak vize türü üzerinde çalıştıklarını anımsatarak, "ABD'nin Kazakistan'daki en büyük yatırımcı olmasından ve toplam ABD yatırımlarının 100 milyar dolara ulaşmasından gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Tacikistan Devlet Yatırımları ve Mülkiyeti Yönetimi Komitesi Başkanı Sulton Rahimzoda, Tacikistan'ı cazip ve güvenilir bir yatırım destinasyonu haline getirme, dönüştürme ve yeniden şekillendirme üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ortaklarını Tacikistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Türkmenistan Ekonomi ve Maliye Bakanı Mammetguly Astanagulov, ülkesinde en çok petrol ve doğal gaz, tarım, enerji, inşaat alanına yabancı yatırımın geldiğini, iş ortaklarıyla başarılı işler yapmak için yapısal reformlar uyguladıklarını dile getirdi.

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudretov, Özbekistan'ın, Amerikan malları için büyüyen bir pazar olduğunu belirterek, "Orta Asya'da 80 milyonluk bir nüfus var. Sürdürülebilir ekonomik büyüme var. Sanayi üretim talebi mevcut. Bu, Amerikan şirketleri için 'biz daha çok teçhizat ve teknoloji satın alacağız' anlamına geliyor. Amerikan teknolojilerine çok ilgi duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kudretov, bölgedeki mevcut kritik mineral kaynakları alanında ABD ile işbirliğinin önemli olduğuna, ABD teknolojisini kullanarak kritik mineralleri işlemek ve entegre etmek için hazır olduklarına işaret etti.

Forumda, 2024 yılında Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen ilk B5+1 Forumu'nda sunulan tavsiyelerin uygulanmasındaki ilerlemeler de gözden geçirildi.

B5+1 Forumu

Eylül 2023'te New York'ta ABD, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan liderlerinin zirvesinde kurulan B5+1 platformu, bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendirmek, iş ortamını iyileştirmek, kamu-özel sektör diyaloğunu güçlendirmek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için özel sektör öncülüğünde çözümler geliştirmek amacıyla ABD ve Orta Asya ülkelerinden önde gelen iş ve hükümet yetkililerini bir araya getiriyor.