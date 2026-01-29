Baba Emaneti Saat Ustası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Baba Emaneti Saat Ustası

29.01.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde 5 aile ferdini kaybeden Gökmen Yıldız, saat tamirciliğini babasından devralıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesinin 5 ferdini kaybeden 35 yıllık saat ustası Gökmen Yıldız, babasının izinden giderek unutulmaya yüz tutan saat tamirciliğine devam ediyor.

Depremlerde annesi, babası, 2 kardeşini ve yeğenini kaybeden Yıldız, yarım asırlık aile mesleğini sürdürüyor.

Çocuk yaşlardan beri babasının yanında yetişen Yıldız, "Bu meslek bize emanettir." diyerek 6 metrekarelik atölyede çalışma hayatına devam ediyor.

Saat tamircisi Gökmen Yıldız, AA muhabirine, depremlerde ölen babası, ağabeyi ve kardeşiyle aynı mesleği sürdürdüğünü, halihazırda onların emanetine sahip çıktığını söyledi.

Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu meslek, benim baba mesleğim. Babam 45-50 senedir bu işi yapıyordu. Depremde vefat etti. Biz de çocukluğumuzdan beri onun yanında gider gelirdik. Ailede 5 kişiyi kaybettim, 2 erkek kardeşim, annem, babam ve bir yeğenim vefat etti. Kardeşlerimin de kendi atölyeleri vardı, onlar da bu meslekte ustaydı. Hepsi işlerini severek yapıyordu. Şimdi ben tek başıma sürdürüyorum. Bu yüzden mesleği, baba emaneti olarak görüp sürdürüyorum."

Mesleğe çocuk yaşta başladığını ifade eden Yıldız, saatlerin anıları olduğuna inandığını anlattı. Yıldız, o yüzden yaptığı işi daha da önemsediğini vurguladı.

Saat tamirinin dikkat gerektiren bir iş olduğuna değinen Yıldız, "Gözlük, mercek, büyüteç takıyoruz. En küçük parçayı bile görmek zorundasın. Arızayı tespit ediyor, ona göre işlem yapıyoruz. Eskiyi canlandırmak aslında çok güzel bir şey." dedi.

Adıyaman'da saat tamirciliği yapan 2-3 esnafın kaldığını aktaran Yıldız, çırak bulamadıkları için bu mesleğin de birçok meslek gibi bitme aşamasına geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Güncel, Sanat, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba Emaneti Saat Ustası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var 26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı

12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 12:44:24. #7.11#
SON DAKİKA: Baba Emaneti Saat Ustası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.