Babil dizisinin, 7'inci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

İRFAN'DAN AYŞE'YE ANLAMLI HEDİYE





Aslı Enver'in canlandırdığı Ayşe ile Halit Ergenç'in canlandırdığı İrfan arasında ise buzlar bir eriyip, bir katılaşıyor.





"Sizi kafamda bir yere koyamıyorum"





Kendisini Ayşe'nin ihbar ettiğini düşünen İrfan, bir yandan da onu masum görmektedir. Ancak aynı şüpheleri Ayşe de duymaktadır. Ajan olarak girdiği işyerinde Süleyman'ı takip eden Ayşe, İrfan'ın hikayesine de tanık olmaktadır. Bu süreçte yaşanan olaylar Ayşe'nin kafasını karıştırmaktadır.

















"Eskiden her şeyi toplardım"





Ayşe'ye özür dilemek için Kuyucaklı Yusuf kitabını hediye eden İrfan, özrünün kabul edildiğini öğrenince mutlu olur. Eskiden her şeyi topladığını ancak Deniz'in hastalığı ile her şeyin manasını yitirdiğini söyleyen İrfan için Ayşe, tüm bu karmaşa içinde, yüzünü güldüren tek şeydir.