Babil dizisinin, 7'inci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Babil dizisinin, 7'inci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı - Son Dakika Magazin

Babil dizisinin, 7'inci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

39 dakika önce

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, Halit Ergenç'in idealist bir ekonomi profesörü İrfan karakterini canlandırdığı, başarılı oyuncular Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven başrollerinde yer aldığı Babil dizisinin, 7'inci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

Babil dizisinin, 7'inci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı, System.String[]

İRFAN'DAN AYŞE'YE ANLAMLI HEDİYE

Aslı Enver'in canlandırdığı Ayşe ile Halit Ergenç'in canlandırdığı İrfan arasında ise buzlar bir eriyip, bir katılaşıyor.

"Sizi kafamda bir yere koyamıyorum"

Kendisini Ayşe'nin ihbar ettiğini düşünen İrfan, bir yandan da onu masum görmektedir. Ancak aynı şüpheleri Ayşe de duymaktadır. Ajan olarak girdiği işyerinde Süleyman'ı takip eden Ayşe, İrfan'ın hikayesine de tanık olmaktadır. Bu süreçte yaşanan olaylar Ayşe'nin kafasını karıştırmaktadır.





"Eskiden her şeyi toplardım"

Ayşe'ye özür dilemek için Kuyucaklı Yusuf kitabını hediye eden İrfan, özrünün kabul edildiğini öğrenince mutlu olur. Eskiden her şeyi topladığını ancak Deniz'in hastalığı ile her şeyin manasını yitirdiğini söyleyen İrfan için Ayşe, tüm bu karmaşa içinde, yüzünü güldüren tek şeydir.

Aslı Enver, Masum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:41 
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