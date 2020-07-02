BAE'den Peru'ya 5 ton tıbbi yardım - Son Dakika

BAE'den Peru'ya 5 ton tıbbi yardım

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında BAE'den 5 ton tıbbi yardım Peru'ya ulaştı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında BAE'den 5 ton tıbbi yardım Peru'ya ulaştı. Tıbbi malzemelerin hastanelere ulaştırılması bekleniyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında BAE'den Peru'ya 5 ton tıbbi yardım gönderildi. Yardımları taşıyan uçak Peru'nun başkenti Lima'ya ulaştı. Yardımlar ile, sağlık çalışanlarına korona virüsle mücadelede katkı sağlayacağını öğrenildi. Lima'daki BAE Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada "Bugün Peru'ya tıbbi yardım uçağı gelmesi, BAE'nin yardımları bütün ülkeleri ulaşabildiğini kanıtlıyor. Bütün ülkeler insanlığa bir tehlike oluşturabilen salgınlar konusunda birbirine destek ve dayanışma göstermeli" ifadelerini kullandı. - LİMA

Koronavirüs, Lima, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BAE'den Peru'ya 5 ton tıbbi yardım - Son Dakika

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