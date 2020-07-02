BAE'den Peru'ya 5 ton tıbbi yardım - Son Dakika

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında BAE'den 5 ton tıbbi yardım Peru'ya ulaştı. Tıbbi malzemelerin hastanelere ulaştırılması bekleniyor.



Korona virüs ile mücadele kapsamında BAE'den Peru'ya 5 ton tıbbi yardım gönderildi. Yardımları taşıyan uçak Peru'nun başkenti Lima'ya ulaştı. Yardımlar ile, sağlık çalışanlarına korona virüsle mücadelede katkı sağlayacağını öğrenildi. Lima'daki BAE Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada "Bugün Peru'ya tıbbi yardım uçağı gelmesi, BAE'nin yardımları bütün ülkeleri ulaşabildiğini kanıtlıyor. Bütün ülkeler insanlığa bir tehlike oluşturabilen salgınlar konusunda birbirine destek ve dayanışma göstermeli" ifadelerini kullandı. - LİMA