Son Dakika Haberleri: Bafra'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bafra'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bafra'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Z. silahla ateş ederek Erdoğan B'yi bacağından yaralandı. Yaralı şahıs arkadaşı tarafından otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan E.Z.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:55 Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa
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