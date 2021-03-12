Bağcılar'da mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yavuz Selim Mahallesi 999. Sokak'ta bulunan mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bağcılar 'da bir mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti