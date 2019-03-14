Bağcılarlı Öğrenciler Yuvasız Kuşlar İçin 500 Kuş Yuvası Yaptı

"Merhamet Projesi" kapsamında Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, merhamet duygusunu geliştirmek amacıyla 500 adet kuş yuvası yaptı.

"Merhamet Projesi" kapsamında Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, merhamet duygusunu geliştirmek amacıyla 500 adet kuş yuvası yaptı. Çocuklar yaptıkları kuş yuvalarını, parklardaki ağaçlara asarak kuşlar için yaşam alanı oluşturacak. Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor" dedi.



Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, eğitim-öğretim dönemi boyunca "Merhamet Projesi" adı altında gerçekleştirdikleri sosyal içerikli ve farkındalık oluşturan etkinliklerine devam ediyor.



"Kuşlara Merhamet" adı altında bir araya gelen öğrenciler, hayvan sevgisini aşılamak ve merhamet duygusunu geliştirmek amacıyla 500 kuş yuvası yaptı. Bu kuş yuvaları ilçede bulunan Öğretmenevi Bahçesi, Saraybosna Parkı, Kestane Parkı, Muhtarlık Bahçesi'ne ve okullara ulaşım sağlandığı yolların kenarlarında bulunan ağaçlar asılacak.



"Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor"



Kuş yuvalarının dağıtımı öncesi Yavuz Selim İlkokulu'nda "Yuvasız Kuşlar Şarkılarda Kalsın" adı altında bir tanıtım programı düzenlendi. Öğrenciler, yaptıkları kuş yuvalarını ilçe yöneticilerin, öğretmenlerin ve velilerin beğenisine sundu. Proje nedeniyle öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yarınımız olan çocuklarımız, eserleriyle geleceğe ilişkin bize güven veriyor. Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor. Onların sevgisiyle dünya daha güzel bir yer olacak. Çocuklarımızın yaptıklarından dolayı İlçem, İstanbul ve ülkem adına gurur duyuyorum." dedi. Çağırıcı, bu anlamlı projeye destek vermek için öğrencilere 500 kuş yuvası sözü verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da emeği geçen öğrencilere teşekkür edip onlara başarılar diledi.



Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri daha önce de "Kardeşime atkı ördüm" diyerek Hakkari, Şanlıurfa, Bitlis ve Van'da zorlu kış şartlarında okula giden öğrencilere 800 atkı göndermişti. - İSTANBUL

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