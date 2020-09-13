Bağlar Belediyesinden dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Bağlar Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda ilçede temizlik ve dezenfekte yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin cadde ve sokakları, antiseptik solüsyon ilacı karışımından oluşan tazyikli su ile yıkandı. Kurum ve kuruluş binaları dezenfekte çalışmalarıyla steril hale getirildi.

Ekipler, ilçenin işlek noktaları olan Göçmenler, Fatih, Nüket Coşkun ve Gürsel caddelerini antiseptik solüsyon ilaçlarının karışımından oluşan tazyikli suyla baştan aşağı temizledi.

Gece saatlerinde gerçekleşen çalışmalarla, esnaf ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan bu alanlar da temizlendi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, temizlik çalışmalarını Kovid-19 dolayısıyla yoğunlaştırdıklarını söyledi.