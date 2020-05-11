Baharın müjdecisi gelincikler fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu - Son Dakika

Edirne'de yeşil alanlarda kendiliğinden çıkan gelincikler görsel şölen sunuyor.

İlkbaharı ve doğanın uyanışını simgeleyen gelincikler, doğal yetiştikleri bölgedeki yeşil arazilerde kendini fark ettiriyor.

Önceki yıllarda fotoğraf tutkunlarının sıklıkla çekim yaptığı gelincik tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tenhalaştı. Fotoğraf çekmeye gelenlerden bazılarının Kovid-19 salgını nedeniyle maske kullanmaları dikkati çekti.

Gelinciklerin arasında yakınlarının fotoğrafını çeken Sema Pekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin, tarihi yapılarının yanı sıra doğal güzelliklere de sahip olduğunu söyledi.

Doğal güzellikleri fotoğrafladıklarını belirten Pekin, "Tabii dünyada koronavirüs tehdidi var buna da dikkat ediyoruz. Bir anda doğa tüm güzellikleriyle yaza hazırlanıyor, biz de bu güzelliği kaçırmak istemedik. Sosyal mesafe kurallarına uyarak sağlığımızı, sevdiklerimizi ve çevremizdekileri tehlikeye atmadan bu güzelliği değerlendirdik. Maskemizi her yerde takıyoruz. Kurallara uyuyoruz. İnşallah bu kötü dönemi atlatıp çok güzel şekilde yaza gireceğiz." diye konuştu.

Ailesiyle gelincikler arasında fotoğraf çektiren Tuncay Önür ise doğanın tüm güzelliklerini gözler önüne sunduğunu belirterek, "Havada güzel biz de eşim ve çocuğumla gelerek fotoğraf çektirdik. Maskemizi takıyoruz, sosyal mesafemizi de koruyoruz." ifadelerini kullandı.