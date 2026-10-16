Bahçelerde hobi olarak başladı, şimdi dünyaya açılıyor - Son Dakika
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Bahçelerde hobi olarak başladı, şimdi dünyaya açılıyor

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Bahçelerde hobi olarak başladı, şimdi dünyaya açılıyor
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yıllar önce evlerin bahçelerinde hobi amacıyla yetiştirilmeye başlanan avokado, coğrafi işaretli bir ürün olarak dış pazara açılıyor. Hasat sezonunun başladığı Alanya avokadosunun ilk ürünleri Gürcistan’a gönderildi. Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, palet bazında yapılan ihracatın bu yıl tır bazına geçtiğini belirterek, bölgede bu yıl 150 milyon adedin üzerinde üretim beklediklerini söyledi.

Alanya’da coğrafi işaretli avokadoda hasat sezonu başladı. Tanıtım çalışmaları ve dış pazarlardan gelen taleple ürünün ihracat potansiyeli artıyor.

AB TESCİLİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2018'de coğrafi işaretle tescillenen Alanya avokadosu için bu yıl Avrupa Birliği (AB) tescili başvurusunda bulunuldu. Özellikle “Fuerte” cinsiyle öne çıkan ürünün ihracat potansiyeli, tanıtım çalışmaları, üretimde uluslararası iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve dış pazarlardan gelen taleple artıyor. Alanya’nın coğrafi konumu ve ihracat pazarlarına yakınlığı da ürünün dış pazara ulaştırılmasında avantaj sağlıyor.

Bahçelerde hobi olarak başladı, şimdi dünyaya açılıyor

İLK ÜRÜNLER GÜRCİSTAN’A GÖNDERİLDİ

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Alanya avokadosunun yalnızca bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda ilçeyle özdeşleşen ve bölgeyi temsil eden bir değer olduğunu söyledi. Ürünün uluslararası tüccarların ilgisini çekmeye başladığını belirten Hüddoğlu, bu yıl hasat edilen ilk ürünlerin Gürcistan’a gönderildiğini kaydetti.

PALETLERDEN TIRLARA UZANAN İHRACAT YOLCULUĞU

Geçmişte sınırlı miktarlarda ve paletler halinde yapılan sevkiyatların artık tır bazında gerçekleştirildiğini vurgulayan Hüddoğlu, “Alanya cinsi avokadomuzun yurt dışına ihracatına bu yıl tam anlamıyla başladık. Şehir ile özdeşleşmiş ve Alanya’yı temsil eden bir avokado. Daha önce palet bazında yurt dışına ihracat olurken artık tır bazında ihracatına başladık” dedi.

Bahçelerde hobi olarak başladı, şimdi dünyaya açılıyor

HEDEF GÜNLÜK BİR TIR

İhracatın haftada bir tırla sürdüğünü bildiren Hüddoğlu, ilerleyen yıllarda sevkiyatın günlük bir tıra ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Türkiye’nin geçmişte yurt dışından temin ettiği avokadonun artık yerli üretimle iç pazarın yanı sıra dış pazarlara da sunulduğuna dikkati çeken Hüddoğlu, üreticilerin bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

72 SAATTE MARKET RAFLARINDA

Hasat edilen avokadoların 72 saat içinde yurt dışındaki market raflarına ulaşabildiğini anlatan Hüddoğlu, diğer ülkelerden gönderilen avokadoların varış noktasına ulaşmasının iki haftadan iki aya kadar sürebildiğini ifade etti. Hüddoğlu, Alanya’dan gönderilen ürünlerin tazeliğini koruyarak pazara sunulmasının talebi desteklediğini kaydetti.

Bahçelerde hobi olarak başladı, şimdi dünyaya açılıyor

Komşu ülkelerde Alanya avokadosuna ilginin giderek arttığını belirten Hüddoğlu, yurt içindeki ve yurt dışındaki tüketicilerin yerli üretime yönelmesinin sektör açısından olumlu bir gelişme olduğunu aktardı.

BU YIL 150 MİLYON ADET ÜRETİM BEKLENİYOR

Yağışların yeterli olması ve yaz mevsiminin elverişli geçmesinin bu yıl verime olumlu yansımasını beklediklerini ifade eden Hüddoğlu, 150 milyon adedin üzerinde üretim öngördüklerini ve üretimin gelecek yıllarda da artmasını beklediklerini söyledi.

Bahçelerde hobi olarak başladı, şimdi dünyaya açılıyor

10 BİN ÜRETİCİ, 100 BİN DEKAR ALAN

Alanya, Gazipaşa ve Manavgat çevresinde yaklaşık 10 bin üreticinin 100 bin dekar alanda avokado üretimi yaptığını bildiren Hüddoğlu, bu üretimin yüzde 30-40'lık bölümünü coğrafi işaretli Alanya avokadosunun oluşturduğunu belirtti. Üretim alanlarının verim çağına ulaşmasıyla sektördeki kapasitenin daha da büyüyeceğini dile getiren Hüddoğlu, dış pazarlardan gelen talebin üreticilere gelecek yıllar için umut verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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