Bakan Akar: TSK'nın Sözleşmeli Personel Kadrosunda Yüzde 30 Boşluk Var
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde şubat ayı itibarıyla sözleşmeli uzman erbaş, erbaş- er kadrolarında yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu bildirdi.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde şubat ayı itibarıyla sözleşmeli uzman erbaş, erbaş- er kadrolarında yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, TSK bünyesinde bulunan sözleşmeli personel sayısına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Bakan Akar, 9 Şubat 2019 tarihi itibarıyla TSK bünyesinde 72 bin 355 uzman erbaş, 19 bin 887 erbaş-er olmak üzere toplam 92 bin 242 sözleşmeli personelin bulunduğunu belirtti. Bakan Akar, sözleşmeli uzman erbaş, erbaş-er kontenjanının 126 bin 494 olduğunu, buna göre yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu kaydetti. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:12 Kaynak: DHA
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