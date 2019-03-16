Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: TSK'nın Sözleşmeli Personel Kadrosunda Yüzde 30 Boşluk Var

Bakan Akar: TSK'nın Sözleşmeli Personel Kadrosunda Yüzde 30 Boşluk Var

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde şubat ayı itibarıyla sözleşmeli uzman erbaş, erbaş- er kadrolarında yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu bildirdi.

Bakan Akar: TSK'nın Sözleşmeli Personel Kadrosunda Yüzde 30 Boşluk Var, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde şubat ayı itibarıyla sözleşmeli uzman erbaş, erbaş- er kadrolarında yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, TSK bünyesinde bulunan sözleşmeli personel sayısına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Bakan Akar, 9 Şubat 2019 tarihi itibarıyla TSK bünyesinde 72 bin 355 uzman erbaş, 19 bin 887 erbaş-er olmak üzere toplam 92 bin 242 sözleşmeli personelin bulunduğunu belirtti. Bakan Akar, sözleşmeli uzman erbaş, erbaş-er kontenjanının 126 bin 494 olduğunu, buna göre yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu kaydetti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:12 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, TSK, Politika
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