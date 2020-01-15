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Bakan Dönmez: "Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TÜBİTAK ve BOREN tarafından geliştirilen hidrojen yakıtlı otomobili test etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:17 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TÜBİTAK ve BOREN tarafından geliştirilen hidrojen yakıtlı otomobili test etti. (2)
"Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir aracı olarak görüyoruz"
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