Bakan Dönmez: "Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir... - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TÜBİTAK ve BOREN tarafından geliştirilen hidrojen yakıtlı otomobili test etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TÜBİTAK ve BOREN tarafından geliştirilen hidrojen yakıtlı otomobili test etti. (2)

"Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir aracı olarak görüyoruz"

Bakan Dönmez: Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir...

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:17 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez: "Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir... - Son Dakika
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