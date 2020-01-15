Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TÜBİTAK ve BOREN tarafından geliştirilen hidrojen yakıtlı otomobili test etti. (2)

"Fosil yakıtlardan bağımsızlığımızı elde ederek daha temiz yakıtlara dönüşümün bir aracı olarak görüyoruz"