Bakan Dönmez: "Yerli bir hidrojen sanayisi oluşturmak birinci önceliğimiz olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Yerli bir hidrojen sanayisi oluşturmak birinci önceliğimiz olacak' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Yerli bir hidrojen sanayisi oluşturmak birinci önceliğimiz olacak"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katıldı. (2)

"Yerli bir hidrojen sanayisi oluşturmak birinci önceliğimiz olacak"

Bakan Dönmez: Yerli bir hidrojen sanayisi oluşturmak birinci önceliğimiz olacak

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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