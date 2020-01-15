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Bakan Dönmez: "Yerli bir hidrojen sanayisi oluşturmak birinci önceliğimiz olacak"
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katıldı. (2)
"Yerli bir hidrojen sanayisi oluşturmak birinci önceliğimiz olacak"
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