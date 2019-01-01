Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'dan Gülriz Sururi Açıklaması

Bakan Ersoy'dan Gülriz Sururi Açıklaması

1 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi Twitter hesabından Gülriz Sururi'nin vefatına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy'dan Gülriz Sururi Açıklaması, System.String[]
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi Twitter hesabından Gülriz Sururi'nin vefatına ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy açıklamasında, "Türk tiyatrosu çok büyük bir değerini kaybetti. Bu sene Devlet Opera ve Balesi olarak ilk kez sahneye koyacağımız Ayşe Opereti'ni Gülriz Sururi'nin aziz hatırasına ithaf edeceğiz. Allah rahmet eylesin, sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:24 Kaynak: DHA

Mehmet Nuri, Gülriz Sururi, Güncel
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