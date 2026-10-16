Bakan Gürlek duyurdu! Ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı 3 yıl sonra çözüldü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Bugüne kadar 61 dosyada 68 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların aydınlatıldığını bildiren Gürlek, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 yıl önce işlenen bir cinayetin de yürütülen çalışmalar sonucunda çözüldüğünü açıkladı.

3 YILLIK CİNAYET DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, 19 Eylül 2023 tarihinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanlık alanda ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ömer Şenol'un dosyası yeniden incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında mevcut deliller ve iletişim kayıtları tekrar değerlendirildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cinayete ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı.

13 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 15 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer gösterme işlemlerinden elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturma genişletildi.

Dosyaya 4 şüphelinin daha dahil edilmesiyle birlikte 4 kişi tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

"HİÇBİR CİNAYETİ UNUTMAYACAĞIZ"

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin delillerin izinin sürüleceğini belirtti. Gürlek, soruşturmayı yürüten savcılık ve kolluk birimlerine teşekkür ederek hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"ARADAN YILLAR GEÇSE DE HİÇBİR FAİLİ MEÇHUL DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ: 61 DOSYADA 68 CİNAYETİ FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARDIK!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; hiçbir cinayetin karanlıkta kalmaması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve ailelerin adalet beklentilerinin karşılanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmalarıyla İzmir’de 3 yıl önce işlenen bir cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlığa kavuşturduk.

19 Eylül 2023 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda ağır yaralı hâlde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ömer Şenol’un dosyası yeniden ele alındı. Mevcut deliller ve iletişim kayıtları yeniden değerlendirildi.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığımız ve JASAT ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 15 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli ifadeleri ve yer gösterme işlemi sonucunda elde edilen yeni bulgularla soruşturma derinleştirildi. Dosyaya 4 şüphelinin daha dâhil edilmesinin ardından 4 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığımıza, JASAT ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyalardaki her bir delilin izini sürmeye, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Hiçbir cinayeti unutmayacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız!"