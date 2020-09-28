Bakan Karaismailoğlu yarın "Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nı tanıtacak - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu yarın "Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nı tanıtacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin yollarını çağın gereği olan akıllı ulaşım sistemleriyle donatmak için tüm kurumlarımızla ülke genelinde topyekun seferberliğe gideceğiz.

Bakan Karaismailoğlu yarın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizin yollarını çağın gereği olan akıllı ulaşım sistemleriyle donatmak için tüm kurumlarımızla ülke genelinde topyekun seferberliğe gideceğiz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nı yarın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilecek programla tanıtılacağını belirtti.

Türkiye'de ulaşımın, akıllı ulaşım sistemleri ile dijitalleşeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, tüm ulaşım modlarına yol gösterici nitelikte olan söz konusu strateji belgesi ve eylem planını ilgili paydaşlara da ulaştıracaklarını vurguladı. Karaismailoğlu, "Ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre olmuş, güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu alanda söz sahibi olan tüm paydaşlarımızın değerli katkılarıyla Ulusal AUS Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tamamlamış bulunmaktayız. Akıllı ulaşım sistemlerinde tüm kurumlarımızla ülke genelinde topyekun seferberliğe gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerine yönelik yapılan yatırımların, ekonomik kalkınmanın itici unsuru ve refahın önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu durum, her alanda dijitalleşmenin yaygınlaştığı bir geleceğe entegre olabilen ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen dinamik bir altyapıya sahip olmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda, ulaşım ve haberleşme altyapı çalışmalarımızın tamamını uzun vadeli planlama ve hesaplamalarla gerçekleştirmekteyiz."

"AUS Hareketlilik Merkezi" kurulacak

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, AUS'un, seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması ve enerji verimliliği sağlanması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişini sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu sistemlerin, izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içerdiği ve gerçek zamanlı verilerin toplanarak ulaşım analizleri yapılması, anlık trafik yoğunluk ve akış verileri üretilerek olay tahminlerinde bulunulması amacıyla AUS Hareketlilik Merkezi kurulması çalışmalarına da başlanacağı belirtildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu yarın 'Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tanıtacak - Son Dakika Ekonomi

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