Bakan Kasapoğlu, Kampüste Öğrencilere Çay Ismarladı

- Bakan Kasapoğlu'nun kampüste gezerek öğrencilerle sohbet etmesi Bakan Kasapoğlu, kampüsteki bir kafede gençlerin masasına oturması ve çay ısmarlaması Öğrencilerin taleplerini Bakan Kasapoğlu'na iletmesi ve öz çekim yapması Bakan Kasapoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği...

- Bakan Kasapoğlu'nun kampüste gezerek öğrencilerle sohbet etmesi

Bakan Kasapoğlu, kampüsteki bir kafede gençlerin masasına oturması ve çay ısmarlaması

Öğrencilerin taleplerini Bakan Kasapoğlu'na iletmesi ve öz çekim yapması

Bakan Kasapoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği dersliğin açılışını gerçekleştirmesi İZMİR - Ege Üniversitesi Kampüsü'nde, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği dersliğin açılışını gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılışın ardından öğrencilere çay ısmarladı.

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