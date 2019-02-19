Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Kampüste Öğrencilere Çay Ismarladı

Bakan Kasapoğlu, Kampüste Öğrencilere Çay Ismarladı

1 saat önce

- Bakan Kasapoğlu'nun kampüste gezerek öğrencilerle sohbet etmesi Bakan Kasapoğlu, kampüsteki bir kafede gençlerin masasına oturması ve çay ısmarlaması Öğrencilerin taleplerini Bakan Kasapoğlu'na iletmesi ve öz çekim yapması Bakan Kasapoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği...

- Bakan Kasapoğlu'nun kampüste gezerek öğrencilerle sohbet etmesi
Bakan Kasapoğlu, kampüsteki bir kafede gençlerin masasına oturması ve çay ısmarlaması
Öğrencilerin taleplerini Bakan Kasapoğlu'na iletmesi ve öz çekim yapması
Bakan Kasapoğlu, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği dersliğin açılışını gerçekleştirmesi İZMİR - Ege Üniversitesi Kampüsü'nde, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği dersliğin açılışını gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılışın ardından öğrencilere çay ısmarladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:26 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Ege Üniversitesi, Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Spor
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