Bakan Koca'dan, hastane önünde yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin açıklama - Son Dakika

Bakan Koca'dan, hastane önünde yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan, hastane önünde yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin açıklamaSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir videoda, koronavirüs hastası olduğunu ve hastanede yatışı yapılmadığını belirtip yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin, Hastanede yatışını...

Bakan Koca'dan, hastane önünde yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin açıklama

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir videoda, koronavirüs hastası olduğunu ve hastanede yatışı yapılmadığını belirtip yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin, Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok. Hastalığı duyulunca çalıştığı şantiyeye ve akrabalarının evine kabul edilmediğini söylüyor. Bu sebeple bir misafirhanede konaklama imkanı sağlandı ancak kendisi istemedi. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi.

Bakan Koca, Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir videoda, yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, Koç'un yardım istediği videoya da yer vererek, Bugün Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir video gördük. Videoda Covid-19 hastası olduğunu ancak hastanenin yatış vermediğini söyleyen bir genç yardım istiyordu, Ensari Koç isimli gencin 30 Ağustos'ta yapılan testi pozitif çıkmış ve ilaç tedavisine başlanmış. Tedavisinin ardından 10 Eylül'de yapılan kontrol testinin sonucu ise negatif çıkmış. Yani hastalığı atlatmış. Bugün yardım talebi üzerine, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tetkikleri tekrar yapıldı, Covid-19 bulgusuna rastlanmadı. Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok. Kendisiyle yapılan görüşmede; hastalığı duyulunca çalıştığı şantiyeye ve akrabalarının evine kabul edilmediğini söylüyor. Bu sebeple bir misafirhanede konaklama imkanı sağlandı ancak kendisi istemedi. Çalıştığı iş yeri ile görüştüğünü ve tekrar oraya döneceğini ifade etti. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca, tüm dünyayı kasıp kavuran bu hassas dönemde her zamankinden daha duyarlı olmak zorunda olduğumuzu belirterek, mücadelenin galibi olmak için birlik olunması gerektiğini vurguladı.

Bakan Koca'dan, hastane önünde yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin açıklama

Tuzla Devlet Hastanesi, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Bakan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 21:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan, hastane önünde yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin açıklama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edildi Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Meteoroloji'den Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısı Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi         
17:08
Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu         
17:08
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi         
15:42
Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız         
15:24
Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı         
15:23
Maskeyi başına bone yaptı, kendisini uyaran zabıtaya Maskeyi başına bone yaptı, kendisini uyaran zabıtaya "senin için takayım" cevabını verdi         
15:20
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti         
13:48
Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş Son görüntüleri ortaya çıktı! Oğlunun düğününde ölen babanın en büyük duası gerçek olmuş         
12:45
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek         
10:42
Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek Koleksiyoner vatandaş, Ayasofya silüetli parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek         
10:16
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Merakına yenilip satılık salıncağa oturunca soluğu yerde aldı! O anlar kameraya böyle yansıdı Merakına yenilip satılık salıncağa oturunca soluğu yerde aldı! O anlar kameraya böyle yansıdı         
09:20
Kasadan para çalan hırsıza feci dayak! Bakkal başladı, mahalleli devamını getirdi Kasadan para çalan hırsıza feci dayak! Bakkal başladı, mahalleli devamını getirdi         
09:08
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada         
08:42
Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor         
08:42
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Otomobilini denize süren şahsın cansız bedenini ekipler çıkardı Otomobilini denize süren şahsın cansız bedenini ekipler çıkardı         
01:14
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 04:01:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca'dan, hastane önünde yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei