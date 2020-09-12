Bakan Koca'dan, hastane önünde yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin açıklama - Son Dakika

Bakan Koca'dan, hastane önünde yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin açıklama

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir videoda, koronavirüs hastası olduğunu ve hastanede yatışı yapılmadığını belirtip yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin, Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok. Hastalığı duyulunca çalıştığı şantiyeye ve akrabalarının evine kabul edilmediğini söylüyor. Bu sebeple bir misafirhanede konaklama imkanı sağlandı ancak kendisi istemedi. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi.

Bakan Koca, Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir videoda, yardım isteyen Ensari Koç'a ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, Koç'un yardım istediği videoya da yer vererek, Bugün Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir video gördük. Videoda Covid-19 hastası olduğunu ancak hastanenin yatış vermediğini söyleyen bir genç yardım istiyordu, Ensari Koç isimli gencin 30 Ağustos'ta yapılan testi pozitif çıkmış ve ilaç tedavisine başlanmış. Tedavisinin ardından 10 Eylül'de yapılan kontrol testinin sonucu ise negatif çıkmış. Yani hastalığı atlatmış. Bugün yardım talebi üzerine, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tetkikleri tekrar yapıldı, Covid-19 bulgusuna rastlanmadı. Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok. Kendisiyle yapılan görüşmede; hastalığı duyulunca çalıştığı şantiyeye ve akrabalarının evine kabul edilmediğini söylüyor. Bu sebeple bir misafirhanede konaklama imkanı sağlandı ancak kendisi istemedi. Çalıştığı iş yeri ile görüştüğünü ve tekrar oraya döneceğini ifade etti. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca, tüm dünyayı kasıp kavuran bu hassas dönemde her zamankinden daha duyarlı olmak zorunda olduğumuzu belirterek, mücadelenin galibi olmak için birlik olunması gerektiğini vurguladı.