Bakan Koca: "Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi. - Son Dakika

Bakan Koca: "Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi.

28.10.2020 20:52

- Bakan Koca: "Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi.

- Bakan Koca: "Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi. Bunu net söylüyorum. Bu aşıyla ilgili ilgili firmalarla görüşüldü ama ortada bir aşı yoktu. O aşıyı almak için çok çaba sarf ettik. Daha detaylı söyleyeceğim var söylemek istemiyorum. Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir, ruhsatı olmayan aşıyı halk sağlığı alır. Ortada olmayan firmada var şimdi yok denilerek bir aşıyı pazarlamasınlar. Bunun altını çiziyorum. Aşıyı elde etmek ve temin etmek için yoğun bir çaba içinde olduğumuzu bütün vatandaşımız bilsin".

"2,2 milyon temin ettik. 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içindeyiz. Geçen yılın 2-2,5 katı kadar artışı sağlama çabası içinde olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi.

"Önümüzdeki hafta muhtemelen Kasım ayının ilk haftası için 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımız müjdelemek istiyorum."

"Mutasyon bulaştırıcılığın artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15 dakikada bulaşan virüs artık daha kısa sürede bulaşabilir özellik söz konusu. Bir araya oturma bir kafe restoran maskenin kısa süreli devre dışı kalması bulaştırıcılığı sağlayan bir sebep oluyor."

"(Okullarda) Kademeli geçişin olup olmayacağını salgının kaderi belirleyecek. İstanbul'da yeni dönemde kademelendirmenin Bilim Kurulunun önerisi olmadığını söyleyebilirim. Açılan sınıflarla ilgili ortalamadan farklı olmadığını söyleyebilirim. Önümüzdeki haftalar doğrusu bilim kurulunun kademelendirmeyi devam ettirme konusunda bir yaklaşımı yok."

Bakan Koca: Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi.
Bakan Koca: Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi.
Bakan Koca: Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi.
Bakan Koca: Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi.

Bakan, söz, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Koca: 'Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi. - Son Dakika

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