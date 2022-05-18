Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil

18.05.2022 16:15
Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil

Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değilÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin, "Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen...

Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin, "Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ettik. Kaçak yapıları yıktık. Çöpleri, konteynerleri kaldırdık. Bembeyaz kumlarımızı korumak için Beyaz Adalar'a ziyaretçiyi sınırladık. Araç girişini engelledik. Salda'da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar, biz Salda'ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar. Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir" dedi. Bakan Kurum, Salda Gölü'nde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoyu da paylaştı.

Görüntü dökümü:

- Salda Gölü'nün eski ve yeni görüntüleri

Haber:  ANKARA,


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Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil Bakan Kurum'dan 'Salda' açıklaması: Su çekilmesi, insan kaynaklı değil KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ KÜTAHYA'DA SAĞANAK YAĞIŞ
Kaynak: DHA

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