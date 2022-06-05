Salda Gölü Üzerindeki Araziye 300 Adet Köknar ve Ardıç Fidanı Dikildi - Son Dakika
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Salda Gölü Üzerindeki Araziye 300 Adet Köknar ve Ardıç Fidanı Dikildi

05.06.2022 18:45

Burdur'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü üzerindeki hazine arazisine 300 adet köknar ve ardıç fidanı dikildi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü üzerindeki hazine arazisine 300 adet köknar ve ardıç fidanı dikildi.

Burdur'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Sedimantoloji Çalışma Grubu, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği ortaklığı ile düzenlenen "Dünya'dan Mars'a bir pencere Salda ve Burdur Gölleri (Dünü, Bugünü ve Geleceği)" Çalıştayı başladı. Çalıştay ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Salda Gölü üzerinde bulunan Doğanbaba köyünde fidan dikim etkinliği düzenlendi. 132 bin metrekarelik hazine arazisinde gerçekleştirilen fidan dikiminde 300 adet köknar ve ardıç fidanı toprakla buluşturuldu.

300 FİDAN DİKİLDİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan fidan dikiminin ardından şunları söyledi:

"Bugün burada Dünya'dan Mars'a bir pencere Salda ve Burdur Gölleri çalıştayımızın bir etkinliği olarak fidan dikme etkinliğini gerçekleştirdik. Aynı zamanda Dünya Çevre Günü'nü de kutlamış olduk. Salda Gölü'müzün hemen üzerindeki Doğanbaba köyümüzde 132 bin metrekarelik hazineye ait bir arazide ilk etapta 300 fidanın dikimini gerçekleştirdik. Bu sayede gölümüzün korunmasını ve güzelleştirilmesini Bakanlık olarak temin etmeye çalışıyoruz."

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel de, "Bakanlığımızın bu çalışmayı burada yapması ayrı bir güzellik. Göl kenarındaki Salda ve Doğanbaba Köyleri ile Kayadibi mahallemize Bakanlığımızın özellikle turizm konusunda destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arazi detay

-fidan dikimi

-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan konuşma

-Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel konuşma

-Salda Gölü detay

Salda Gölü Üzerindeki Araziye 300 Adet Köknar ve Ardıç Fidanı Dikildi
Salda Gölü Üzerindeki Araziye 300 Adet Köknar ve Ardıç Fidanı Dikildi
Salda Gölü Üzerindeki Araziye 300 Adet Köknar ve Ardıç Fidanı Dikildi
Salda Gölü Üzerindeki Araziye 300 Adet Köknar ve Ardıç Fidanı Dikildi

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Salda Gölü Üzerindeki Araziye 300 Adet Köknar ve Ardıç Fidanı Dikildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salda Gölü Üzerindeki Araziye 300 Adet Köknar ve Ardıç Fidanı Dikildi - Son Dakika
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