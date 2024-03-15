Özel Burdur\'da: "Salda\'nın Felaketi Olan Kurum\'un İstanbul\'un da Felaketi Olmasına 16 Milyon İstanbullu İzin Vermeyecek"

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Salda Gölü'nün gizemli, önemli bir doğa harikası olduğunu vurgulayarak, "Salda Gölü'nü AKP zihniyetinin ne hale getirdiğini hep birlikte izledik. Millet bahçesi yapma hayaliyle o kıymetli sahili önce iş makinalarına ezdirdiler, ardından ihaleyle şirkete verdiler... İliç'in felaketi olan Murat Kurum, maalesef Salda'nın felaketi oldu. Onun İstanbul'un felaketi olmasına 16 milyon İstanbullu 31 Mart'ta izin vermeyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da Belediye Başkan Adayı Ali Orkun Ercengiz'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"ÜÇ KADIN ADAYIMIZI ÖNCE BURDURLU KADINLARA, SONRA KADIN HAKLARINA SAYGILI, EŞİT TEMSİLE İNANAN BURDUR'UN ERKEKLERİNE EMNAET EDİYORUM"

"Benim için çok anlamlı bir gün. 2007 yılında Türk Eczacıları Birliği yönetimine seçildiğimde, Ali Orkun Ercengiz Başkan'a Burdur'da eczacı odası açılması gerektiğini söylemiştim. Sağ olsun, kurucu başkanımız oldu, Burdur'daki eczacılarımızı örgütledi, eczacı odası başkanı oldu. 'Partiye kayıt oldun mu' dedim, partiye kayıt oldu. Gün geldi, adı belediye başkanlığı için geçti, belediye başkan adayı oldu. Bugün 10 yıllık emeğinden sonra biraz önce izlediğimiz, Burdur'a yapılmış, anlatmakla bitmeyen hizmetlerle, yine izlettiğimiz çok önemli vizyon projeleriyle bizlerin, ailesinin, annesinin, rahmetli babasının, değerli eşi Hülya'nın emeklerine, sizin teveccühünüz ve güveninize layık olduğunu görüyorum. Burdur'da 15 belediye var. Maalesef partimizin iki belediye başkanı var. Ama bu seçimde CHP çok önemli bir başarıyı kovalıyor. Deneyimli, örgütten gelen, saygı duyduğumuz bir il başkanımız, değerli yöneticileri, kıymetli ilçe başkanlarımız var. Örgütümüzün birliğine, beraberliğine güveniyoruz. Adaylarımızın yaş ortalamaları 45. Hülya Gümüş, Bucak'ta 28 yaşında; Gülsüm Güçlü, Ağlasun'da 49 yaşında; Ümmühan Sinem Ulukan, Yusufça'da 27 yaşında. Üç kadın adayımız var. Üçünü de önce Burdurlu kadınlara, sonra kadın haklarına saygılı, eşit temsil ve yaşama inanan Burdur'un centilmen erkeklerine emanet ediyorum. Ali Okan Yücel, Çavdır'da 39 yaşında; İbrahim Bütün, 35 yaşında Gölhisar'da. Yanlarındayız, arkalarındayız. Onlara güveniyoruz.

"ERCENGİZ'İN YAPTIĞI HALK PLAJI, AKP'NİN ANKETİNDE BELEDİYENİN EN BEĞENİLEN HİZMETİ OLDU"

10 yıl önce o günün parasıyla 23 milyon lira, bugünün parasıyla 700 milyon gibi bir borçla belediyeyi devralıp bugün kasasına yeni yapılacak işlerle ilgili 100 milyonun üzerinde varlık yaratan, o günlerde çöp toplama ihalesi, ulaşım işleri, belediyenin asli görevindeki tüm işlerin ihaleyle yapıldığı, yandaş müteahhitlere para kazandırma sisteminden, asfalt makinasından kamyonlara kadar hepsinin alındığı, hem belediyede istihdam yaratan, hem çok daha ucuza mal eden, hem denetlenebilir şekilde belediyecilik hizmeti verilmesi CHP'nin halkçı vizyonuna ve anlayışına uygundur. Bu kadar borç nasıl kapanıyor, bu kadar hizmet nasıl yapılıyor diye merak edenler, eğer amacınız hizmet etmekse, amacınız müteahhidi zengin etmek değilse müteahhidin cebine girecek para Burdur'a hizmet olarak yansıyor. Yeni seçilecek tüm belediye başkanlarımıza örnek gösteriyor ve talimat olarak ifade ediyorum. Tabii arıtma tesisi, suyun yumuşatma tesisi, ileri biyolojik arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi, yağmur suyu drenaj hatları gibi hem çevreye katkı sağlayan, hem Burdur Gölü'nün temiz su kaynağı haline dönüşmesini, temiz su sağlama noktasında çok önemli olan, gölün kurumasına karşı tedbir ayağı olan, kirletmeyen bu yaklaşımları çok önemsiyoruz. 2019 seçimlerinde, Tayyip Erdoğan Burdur Gölü için su kaynağı bulacağı sözünü vermişti. Halen suyu getirmediler, göl hepimizin yüreğini yaka yaka her gün birkaç metre daha çekilmeye devam ediyor. 2014'te Ali Orkun Ercengiz halk plajı yapmıştı. 2019 seçimlerine gidilirken AKP'nin yaptığı ankette belediyenin en beğenilen hizmeti olmuştu.

"SALDA'NIN FELAKETİ KURUM'UN İSTANBUL'UN DA FELAKETİ OLMASINA 16 MİLYON İSTANBULLU İZİN VERMEYECEK"

Bence milli meselelerimizden biri, Salda Gölü. NASA'nın bile ilgi gösterdiği, son derece gizemli, önemli bir doğa harikası. Türkiye'nin en gözde doğal güzelliklerinden bir tanesi Salda Gölü'nün bulunduğu topraklardayız. Salda Gölü ile ilgili Yeşilova Belediye Başkanımızın verdiği mücadele, Yeşilova ilçe başkanımızın verdiği mücadele, CHP'nin örgütlerinin gösterdiği çevreci ve dayanışmacı mücadeleyi Burdur halkının önünde gönülden alkışlıyorum. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen, ayak basmanın yasak olması gereken Salda Gölü'nü AKP zihniyetinin ne hale getirdiğini hep birlikte izledik. Millet bahçesi yapma hayaliyle o kıymetli sahili önce iş makinalarına ezdirdiler, ardından ihaleyle şirkete verdiler. Salda'nın toprakları kararmaya, rengi değişmeye, suları çekilmeye başladı. Şimdi İstanbul'a talip olan, geçtiğimiz günlerde İliç'teki 9 evladımızı yutan o liç yığılmasına 'çevreye zararı olmaz' diye imza veren, altın şirketinin faaliyet alanını tam beş kat büyütmesine imza atan, İliç'in felaketi olan Murat Kurum, maalesef Salda'nın felaketi oldu. Onun İstanbul'un felaketi olmasına 16 milyon İstanbullu 31 Mart'ta izin vermeyecek inşallah. Türkiye'nin Maldivlerine beton döken, asfalt döken bu anlayıştan İstanbul'u uzak tutmak lazım. Türkiye'nin neresinde bir güzellik varsa Murat Kurum'dan, onu atayan anlayıştan, Tayyip Erdoğan'dan uzak tutmak lazım.

"OKAN BAŞKANIMIZ, SALDA GÖLÜYLE İLGİLİ GÖREVLENDİRİLMİŞ VE YETKİLENDİRİLMİŞTİR"

Bunlar yetmezmiş gibi gölü besleyen derelerin ve yeraltı sularının önüne iki gölet yapıldı. Bizler ve örgütümüz karşı çıktı. Burdurlu çevreciler karşı çıktı ve davalar açıldı. Dava devam ederken iki tane susuz baraj yapıldı, içinde bir damla su yok. Şimdi Yeşilova Belediyemize aday gösterdiğimiz Okan Başkanımız önümüzdeki dönem Salda ile ilgili tarafımdan görevlendirilmiştir, yetkilendirilmiştir, hem de bundan sonra yapacakları tarafımızdan desteklenecektir. Salda'nın en doğru şekilde kurtarılmasına yönelik projeleri çalışacağız. Dünyanın en ileri kuruluşlarından çevre ve hibe projesi için gayret göstereceğiz. Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcısı sıfatıyla dünyadaki siyasi akrabalarımızın Salda Gölü'ne sahip çıkması, doğru projelendirilmesi, en uygun şartlarda hibe ya da çok düşük faizli krediler için hep birlikte çalışacağız. Salda Gölü'ne sahip çıkmak için Yeşilova Belediye Başkanımız mücadele ettikçe, iki omzunda iki eli hissedecek. Bunlardan bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanımız Mansur Yavaş'ın eli olacak, diğeri İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun eli olacak.

"SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN HESABIYLA 4 KİŞİLİK AİLENİN RAMAZAN'DAKİ GIDA MALİYETİ 31 BİN LİRA"

Sağlık Bakanlığı bir açıklamada bulundu. En uygun fiyatlı gıdalarla sağlıklı Ramazan tavsiyelerinde bulundular. Ben inceledim. Ramazan'da, sağlıklı ve doğru beslenmenin kişi başı maliyeti 257 lira. Tayyip Erdoğan herkese 'Üç çocuk yapın' diyor ama çekirdek ailenin dört kişilik olduğunu düşünsek, Sağlık Bakanlığı'nın ne kira, ne elektrik, ne su, ne doğal gaz, ne telefon, ne giyim kuşam, sadece 30 Ramazan, 4 kişilik ailenin mutfak masrafı 31 bin liradır. Tayyip Erdoğan'ın 10 bin lira en düşük emekli maaşına mahkum bıraktığı emekli ailesi, sadece iki kişinin aylık Ramazan'daki gıda maliyeti 15 bin 500 liradır. Emekli ailesine verilen 10 bin lirayla emekli ailesi ancak 9 gün geçinebilir, 21 Ramazan açtır. Asgari ücretli 16 gün karnını doyurabilir, kalan 14 Ramazan açtır. Sağlık Bakanlığı sakın Ramazan'da öğün atlamayın, iftarı, sahuru böyle yapın arada mutlaka ara öğün alın diye tavsiyede bulunmaktadır. Kimin ne yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini doğru söyleyen Sağlık Bakanı'nı atayan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 bin liraya mahkum ettiği emeklilerin iki eli Recep Tayyip Erdoğan'ın yakasındadır.

"BEBEK ÜRÜNLERİ ENFLASYONU DİYE BİR ENFLASYONU BURDUR'DAN TÜRKİYE'NİN DİKKATİNE SUNUYORUM"

Diğer taraftan Ali Orkun Başkan yeni doğan bebeklere, genç annelere yaptığı katkılardan bahsetti. Ben bebek ürünleri enflasyonu diye bir enflasyonu Burdur'dan tüm Türkiye'nin dikkatine sunmakla yükümlüyüm. İktidar partisi benimle kavga etmek istiyor. Onunla emeklilerin hakkı, emekçilerin hakkı, esnafın, köylünün, süt üreticisinin, gençlerin hakkı için, gencecik annelerin hakkı için kavga edeceğiz. Geçen sene bebek bisküvisi 46 liraydı, bu sene 100 lira oldu. Geçen sene 250 gram mama 90 liraydı, bu sene 245 lira oldu. Geçen yıl 156'lı bebek bezi, en ekonomiği 385 liraydı, 600 lira oldu. En uygun olduğu markette 589 lira. Düşük kalite biberon 45 liradan 112 lira oldu. En ucuz emzik 74 liradan 180 liraya yükseldi. Orta kalite bebek arabası 1700 liraydı, 3 bin 750 lira oldu. Basit bebek yatağı, en ucuzu 480 liraydı, 1280 lira oldu. Her kalemde yüzde 100'ü aşan, yüzde 150'ye ulaşan fiyatlar varken Recep Tayyip Erdoğan annelere, babalara 'Üç-beş çocuk yapın' diyor. Üç de beş de yapsalar sen hükümetsen, sen devletin başındaysan bu anne ve babanın enflasyona ezdirilmemesi lazım. Anneyi de babayı da bebeği de emekliyi de emekçiyi de enflasyona ezdiren sensin Recep Tayyip Erdoğan.

"EMEKLİNİN MAAŞINDAN AYDA 35 KİLO CEVİZ EZMESİNİ ALAN BİR DÜZENDE YAŞIYORUZ"

Türkiye'de son bir yılda kredi borcumuz bankalara yüzde 56 artmış ama Burdur'da yüzde 81 artmış. Herkesin durumu kötü, Burdur'un durumu daha kötü. Her yerde bir başka hesabı yapıyoruz. Ordu'da fındık, Manisa'da üzüm, Isparta'da elma, Afyon'da sucuğu konuştuk. Burdur'un meşhur ceviz ezmesi var. Ceviz ezmesinin kilosu geçen sene 100 liraymış, bu sene 250 lira. En düşük emekli maaşı geçen sene 75 kilo ceviz ezmesi alırmış, bu sene 40 kiloya düşmüş. Alım gücünün ceviz ezmesi üzerinden hesabı; her emeklinin maaşından ayda 35 kilo ceviz ezmesini alan bir düzende yaşıyoruz."