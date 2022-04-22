BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU - Son Dakika
Üye Girişi

BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU

22.04.2022 15:13

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu kapanış töreni sonrası eğitimlerini tamamlayan bin 165 komando aileleriyle buluştu.

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu kapanış töreni sonrası eğitimlerini tamamlayan bin 165 komando aileleriyle buluştu. Askerler, ailelerine sarılırken, duygusal anlar yaşandı.

CAMİNİN AÇILIŞINI YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komutanlık içerisine yapılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışında konuşan Soylu, 'Burada sadece bir açılış yapmıyoruz, aynı zamanda bir ahde vefayı da gerçekleştiriyoruz. Şehidimiz jandarma uzmanımız Sami Yılmaz'ın da isminin burada yaşamasına vesile olmasına bir adım atıyoruz. Bunlar bizim kahramanlarımız, Allah ailelerine sabır versin. Allah onları bizlere mahcup etmesin, bu caminin yapımında ustasından işçisine kadar aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanımız başta olmak üzere katkı veren ve bu caminin bu noktaya gelmesine Cenab-ı Allah'ın da vesile kıldığı küçük yardım edenlere de şükranlarımızı iletiyoruz. Buralar bizim eğitim yuvalarımız, aynı zamanda manevi alanlarımızdır. Birçok yerde bunu gerçekleştirdik ve eğitim birliklerimizde camilerimizi açabiliyoruz. Burada kahramanlarımız yetişirken 5 vakit bir araya gelmesi bizim en büyük zenginliğimizdir. Bu vesile ile gayret ve emek gösteren madden ve manen yardımda bulunan herkese ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

Bakan Soylu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın yakınları ve protokol üyeleriyle birlikte duanın okunmasının ardından açılış kurdelesini kesti. Bakan Soylu tören sonrası asker aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU
BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU
BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU
BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU
BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU
BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU
BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU
BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU
BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU
BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU
BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU
BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Bakan Derya Yanık ve Bakanlık yöneticileri şehit aileleriyle iftarda buluştu Son dakika haberleri: Bakan Derya Yanık ve Bakanlık yöneticileri şehit aileleriyle iftarda buluştu Başkan Özlü, Yikit ailesi ile iftar sofrasında buluştu Başkan Özlü, Yikit ailesi ile iftar sofrasında buluştu

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU - Son Dakika


Son Dakika
16:02 NFT'nin Türkçe karşılığı "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendi
15:58 Rusya "aldık" demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Putin ve Zelenski buluşmasına dair açıklama: Arkadaşlarımız irtibat halinde
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:16:55. #1.13#
SON DAKİKA: BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement