Bakan Turhan'dan ebeveynlere tatil uyarısı
49 dakika önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, sömestr tatilinde çocukların interneti bilinçli ve güvenli şekilde kullanması için ebeveynlere önerilerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Turhan, sömestr tatilinde çocukların interneti bilinçli ve güvenli şekilde kullanması için ebeveynlere önerilerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:30
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