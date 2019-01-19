Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan'dan ebeveynlere tatil uyarısı

Bakan Turhan'dan ebeveynlere tatil uyarısı

49 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, sömestr tatilinde çocukların interneti bilinçli ve güvenli şekilde kullanması için ebeveynlere önerilerde bulundu.

Bakan Turhan'dan ebeveynlere tatil uyarısı, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, sömestr tatilinde çocukların interneti bilinçli ve güvenli şekilde kullanması için ebeveynlere önerilerde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:30 

Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi
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