Bakan Turhan, Gaziray'da İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
- GAZİRAY Banliyö Projesi Başpınar Bölgesinden detaylar Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşaatına 2017 yılında başlanan GAZİRAY Banliyö Projesi'nin Başpınar Bölgesindeki şantiye alanında...
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:04 Kaynak: AA
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