Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan, Gaziray'da İncelemelerde Bulundu

Bakan Turhan, Gaziray'da İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

- GAZİRAY Banliyö Projesi Başpınar Bölgesinden detaylar Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşaatına 2017 yılında başlanan GAZİRAY Banliyö Projesi'nin Başpınar Bölgesindeki şantiye alanında...

- GAZİRAY Banliyö Projesi
Başpınar Bölgesinden detaylar
Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşaatına 2017 yılında başlanan GAZİRAY Banliyö Projesi'nin Başpınar Bölgesindeki şantiye alanında incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:04 Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Cahit Turhan, Başpınar, Güncel
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