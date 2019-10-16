Bakan Turhan: "Savaşlar, hayatın her alanında olduğu gibi sanal dünyada da yerini almıştır"
1 saat önce
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Ankara'da 12 Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:21 Kaynak: AA
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Ankara'da 12 Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"na katıldı.
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