Son Dakika Haberleri: Bakan Turhan: "Savaşlar, hayatın her alanında olduğu gibi sanal dünyada da yerini almıştır"
Son Dakika Politika Bakan Turhan: 'Savaşlar, hayatın her alanında olduğu gibi sanal dünyada da yerini almıştır'

Bakan Turhan: "Savaşlar, hayatın her alanında olduğu gibi sanal dünyada da yerini almıştır"

1 saat önce

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Ankara'da 12 Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"na katıldı.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Ankara'da 12 Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı"na katıldı.

Bakan Turhan: Savaşlar, hayatın her alanında olduğu gibi sanal dünyada da yerini almıştır

Mehmet Cahit Turhan, Kriptoloji, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:21 Kaynak: AA
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