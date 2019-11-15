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Bakan Varak: "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz"
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:14 Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz. TÜBİTAK SAGE'nin @SageTubitak geliştirdiği SOM-B1 füzesi operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda eklenen yeni yeteneklerini Hava Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışıyla doğruladı" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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