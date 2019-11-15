Son Dakika Haberleri: Bakan Varak: "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz"
Son Dakika 3. Sayfa Bakan Varak: 'Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz' - Son Dakika

Bakan Varak: "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Varak:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, "Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli seyir füzemiz SOM'a yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyoruz. TÜBİTAK SAGE'nin @SageTubitak geliştirdiği SOM-B1 füzesi operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda eklenen yeni yeteneklerini Hava Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı test atışıyla doğruladı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:14 Kaynak: İHA
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