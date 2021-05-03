Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Trafik Kazalarına Dur de" kampanyasına katıldı
03.05.2021 12:27
Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Trafik Haftası kapsamında hayata geçirilen "Trafik Kazalarına Dur de" kampanyasına katıldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Trafik Haftası kapsamında hayata geçirilen "Trafik Kazalarına Dur de" kampanyasına katıldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Trafik Haftası kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Trafikte Haklarım Derneği işbirliğinde hayata geçirilen "Trafik Kazalarına Dur de" kampanyasına katılarak trafikte bisikletin de bir araç olduğuna ve kazalara dikkat çağrısında bulundu.
(Adem Aslan/İHA)
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