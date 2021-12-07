Bakkaldan istediği telefonla konuşuyormuş gibi yapıp ortadan kayboldu - Son Dakika

Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, işletmeciliğini yabancı uyruklu bir kişinin yaptığı bakkala gelen 20'li yaşlarda bir kişi, kasada oturan şahsa elindeki kağıdı uzatarak, telefonunu kullanıp kullanamayacağını sordu. Bakkal sahibi ise telefonu karşısındakine verdi.

DÜKKANDAN ÇIKIP BİR DAHA GERİ GELMEDİ

Ardından telefonu alan şahıs cihazı kullanıyormuş gibi yapıp dışarı çıktıktan sonra geri dönmedi. Dükkan sahibi ise, arkasından bakakaldığı adamın dönmemesi üzerine telefonunun çalındığını anladı. İlginç telefon hırsızlığı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.