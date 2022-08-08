Projeyle tarımsal atıkların yarattığı çevresel kirliliğin azalmasını sağlayan kurum, diğer yandan da her 500 kilogram zirai ve tarımsal atık toplayan kooperatif üyesine 1 toklu kuzu hediye ederek atıkların toplanmasını teşvik ediyor ve bölgedeki çiftçilere sosyoekonomik destek sağlıyor.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tarlada Sıfır Atık projesiyle 10 adet kuzu kazandılar - Son Dakika

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