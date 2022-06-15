Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu

15.06.2022 01:03
Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 42 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 42 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 113 bin 200 adet boş makaron, 4 bin 600 adet dolu makaron, 50 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahsa "5607 SKM " suçundan adli işlem yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik son 1 haftada yapılan çalışmalar neticesinde; bin 507 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin, 27 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet doküman, 9 adet cep telefonu ve 21 adet bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 41 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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