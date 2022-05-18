Balıkesir'deki FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezaları verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda yaşananlarla ilgili 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı tuğgeneral İzzet Tekin ile eski 19. Motorlu Piyade Tugayı Kurmay Başkanı kurmay albay Musa Turhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Ü.G, B.V.E, M.C.Y. ve E.D. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Tekin, savunmasında hakkındaki suçlamayı reddederek, darbe destekçisi olmadığını iddia etti.

Diğer tutuklu sanık Turhan da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan İzzet Tekin'e 7 yıl 6 ay, Musa Turhan'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ayrıca heyet, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan beraatine ve tutukluklarının devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan eski yüzbaşı Ü.G. ve tugay askeri gazinosunun eski müdürü B.V.E, binbaşı M.C.Y, o dönem aynı tugayda görev yapan üsteğmen E.D'nin de beraatini kararlaştırdı.

Soruşturma ve dava süreci

Darbe girişimiyle ilgili faaliyette bulundukları iddiasıyla 16 Ekim 2020'de yakalanmalarının ardından tutuklanan, emekliye ayrıldıktan sonra da KHK ile rütbesi alınan tuğgeneral İzzet Tekin, meslekten ihraç edilen kurmay albay Musa Turhan, Ü.G. ve E.D. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan muvazzaf binbaşı M.C.Y. ve emekli albay B.V.E. hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmıştı.

Tutuklu 4 sanıktan Ü.G, nisan ayındaki ilk duruşmada, E.D. ise 2021'in ekim ayındaki celsede tahliye edilmişti.