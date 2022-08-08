Turist akınına uğrayan Avşa Adası'nda nüfus 60 kat artınca, içme suyu denizden karşılanmaya başladı - Son Dakika
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Turist akınına uğrayan Avşa Adası'nda nüfus 60 kat artınca, içme suyu denizden karşılanmaya başladı

08.08.2022 13:26

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı 3 bin 173 nüfuslu Avşa Adası yaz sezonunda turist akınına uğradı. 180 bin kişiye ulaşan adada oteller ve pansiyonlar adeta doldu, taştı. En yoğun yazını yaşayan Avşa'da içme suyu bile denizden karşılanıyor. Öte yandan yetkililer, yoğunluk nedeniyle kullanılan deniz suyunun yüzde 150 artırıldığını belirtti.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası turist akınına uğruyor. 3 bin 173 kişinin yaşadığı adada şu anda 180 bin kişinin tatil yapıyor.Adada yer bulamayan tatilciler, kumsaldaki şezlonglarda ya da parklardaki banklarda kalıyor. Artan nüfustan dolayı günlük su tüketimi de maksimuma ulaştı. Yetkililer yoğunluk nedeniyle arıtılan deniz suyunun yüzde 150 artırıldığını söyledi.

NÜFUS 60 KATINA ÇIKTI

Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, yaz tatilinde yoğun ilgi görüyor. 3 bin 173 kişinin yaşadığı Avşa'da, şu an 180 bin kişi tatil yapıyor. Ek deniz otobüsü ve arabalı vapur seferlerinin düzenlendiği Avşa'da, tüm otel ve pansiyonlar da doldu. Tam kapasiteye ulaşılan adada; yer bulamayan tatilciler kumsaldaki şezlonglarda ya da parklardaki banklarda kalıyor. Su ihtiyacı ise deniz suyunun arıtılması ile elde edilen sudan karşılanıyor.

3 bin kişinin yaşadığı Avşa Adası'na turist akını! Nüfus 60 kat arttı, içme suyu denizden karşılanıyor

"BOŞ PANSİYONUMUZ YA DA OTELİMİZ YOK"

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, deniz suyunun arıtılarak içme ve kullanma suyuna dönüştürüldüğü ilk tesisin Avşa Adası'nda olduğunu hatırlattı. Aksoy, yoğunluk nedeniyle artırılan deniz suyunun yüzde 150 artırıldığını söyledi.

3 bin kişinin yaşadığı Avşa Adası'na turist akını! Nüfus 60 kat arttı, içme suyu denizden karşılanıyor

"DENİZDEN ARITMA YAPARAK SU İHTİYACINI KARŞILIYORUZ"

Günlük arıtılan su miktarının 6 bin 500 ton olduğunu ifade eden Aksoy, son yılların kalabalık sezonunu geçirdiklerini de aktardı.Avşa, Marmara, Ekinlik adalarında bayram yoğunluğunu aratmayan bir kalabalık olduğuna değinen Aksoy, "Esnafımızın yüzü gülüyor. Avşa Adamızın nüfusu şu anda yaklaşık 180 bin civarında. Adalarımızda boş pansiyonumuz ya da otelimiz yok. Gelenler turistler, akşamları plajlarımızda, şezlongların üzerinde konaklıyor. Belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetler, en üst seviyede. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Adalarımızdaki en büyük sorun; su problemi. Ancak Avşa Adası'ndaki denizden arıtma tesisimizle kesintiye uğramadan su ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

3 bin kişinin yaşadığı Avşa Adası'na turist akını! Nüfus 60 kat arttı, içme suyu denizden karşılanıyor
3 bin kişinin yaşadığı Avşa Adası'na turist akını! Nüfus 60 kat arttı, içme suyu denizden karşılanıyor
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Kaynak: DHA

Süleyman Aksoy, Avşa Adası, Marmara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turist akınına uğrayan Avşa Adası'nda nüfus 60 kat artınca, içme suyu denizden karşılanmaya başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turist akınına uğrayan Avşa Adası'nda nüfus 60 kat artınca, içme suyu denizden karşılanmaya başladı - Son Dakika
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