Balıkesir Üniversitesi mezunlarına istihdam desteği - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi mezunlarının kalifiye iş gücü olarak istihdamına yönelik Rektörlük bünyesinde kurulan Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörlüğü, iş birlikleri çalışmalarıyla istihdam projelerini sürdürüyor.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversite-kent-sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörlüğü, kuruluşunun birinci yıl dönümüne yaklaşırken, geçen zaman içinde farklı sektörlerde birçok iş birliği ve istihdam projelerine vesile oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, öğrencilerin kaliteli eğitim almalarının yanı sıra mezuniyetleri sonrasında kalifiye iş gücü olarak istihdamlarına büyük önem verdiklerini bildirdi.

Koordinatörlüğün kısa sürede önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Prof. Dr. İlter Kuş, şunları kaydetti:

"Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörlüğümüz, şehrimizdeki iş adamları, sanayici, özel kuruluşlar ve belediyelerimiz ile sürekli iletişim içinde faaliyet yürütüyor. Yerel kurum ve kuruluşların yanı sıra Balıkesir'de yatırım yapan ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren kuruluşlarla da iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Son olarak ülkemizde uluslararası ölçekte faaliyet gösteren önemli sanayi kuruluşlarından biri ile yaptığımız çalışmayla, yeni bir istihdam sürecine daha başladık. Şimdiye kadar 130 mezunumuzun istihdamının gerçekleştirildiği iş birliği çalışmasında, istihdam odaklı yeni eğitim programıyla yaklaşık 60 mezunumuzun daha istihdamı planlanıyor. Bununla birlikte yine Balıkesir'de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası ölçekli kuruluşlarla iş birliklerimiz devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi mezunlarının istihdamlarına katkı sunmaya ve bunu yaparken de Balıkesir'de kalifiye iş gücü ihtiyacına karşılık vermeye devam edeceğiz."