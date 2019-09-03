Son Dakika Haberleri: Balışeyh'te doğal gaz çalışmaları
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Balışeyh'te doğal gaz çalışmaları

2 saat önce

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Balışeyh'te doğal gaz çalışmaları, System.String[]

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Balışeyh ilçesinde bu yıl yapılması hedeflenen doğal gaz ana şebeke borularının döşenmesi için çalışmalar hummalı şekilde sürdürülüyor. Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, ilçe merkezinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Dedelioğlu, "İlçemize doğal gaz hizmeti gelmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Halkımıza verdiğimiz tüm sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Daha güzel bir ilçe için ve halkımızın refah ve huzuru için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. İnsanımız hizmet etme meşalemiz hiçbir zaman sönmeyecektir" dedi. - KIRIKKALE

Ali Dedelioğlu, Kırıkkale, Balışeyh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:19 Kaynak: İHA
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