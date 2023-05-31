5. kattaki balkondan düşen minik Beste, yoğun bakımda hayata tutunamadı - Son Dakika
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5. kattaki balkondan düşen minik Beste, yoğun bakımda hayata tutunamadı

31.05.2023 13:46

Tekirdağ Çorlu'da 5. kattaki evin balkonundan düşen 18 aylık Beste Çatalkaya, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçtiğimiz Cumartesi günü akşamı Çobançeşme Mahallesi Gökay Sokak'ta acı bir olay yaşandı.

Apartmanın 5. katındaki evin balkonuna çıkan Beste Çatalkaya dengesini kaybederek, zemine düştü. Ağır yaralanan minik Beste, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Beste Çatalkaya, tedavi gördüğü hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Beste'nin vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 5. kattaki balkondan düşen minik Beste, yoğun bakımda hayata tutunamadı - Son Dakika


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