Banaz'da Halk Eğitim kursiyerleri hastane personeline önlük dikiyor - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, Banaz Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanları için medikal önlük dikiyor.

Kursiyerler, ilk etapta diktikleri 120 ameliyathane önlüğünü hastane yetkililerine teslim etti.

Banaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Biber, yaptığı açıklamada, "Banaz Devlet Hastanesine destek olmak amacıyla kurumumuz öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerler tarafından üretilen ameliyat önlüklerini teslim ettik. Öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize özverili çalışmaları nedeniyle çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Biber, dikiş nakış kursiyerleri ve usta öğreticilerin, maske üretimine de devam ettiğini kaydetti.