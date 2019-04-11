Son Dakika Haberleri: Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Azaldı

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Azaldı

58 dakika önce

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 7 milyar 761 milyon lira azalarak 2 trilyon 506 milyar 24 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Azaldı, System.String[]
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 7 milyar 761 milyon lira azalarak 2 trilyon 506 milyar 24 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Nisan ile biten haftada 7 milyar 761 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 513 milyar 785 milyon liradan 2 trilyon 506 milyar 24 milyon liraya indi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 17 milyar 881 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,81 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 187 milyar 481 milyon lira oldu.


Tüketici kredileri arttı


Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Nisan ile biten haftada 370 milyon lira artarak 403 milyar 526 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 184 milyar 704 milyon lirası konut, 6 milyar 283 milyon lirası taşıt ve 212 milyar 538 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.


Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 229 milyon artarak 392 milyar 512 milyon liraya çıktı.


Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,05 azalarak 102 milyar 37 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 379 milyon lirası taksitli, 58 milyar 658 milyon lira taksitsiz oldu.


Yasal öz kaynaklar arttı


BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,53 artarak 106 milyar 702 milyon liraya çıktı.


Söz konusu takipteki alacakların 73 milyar 308 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 88 milyon lira artarak 526 milyar 917 milyon liraya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:14 Kaynak: AA
5 Nisan, Söz, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BDDK'dan Borcu Olanları Sevindirecek Temerrüt Değişikliği Game of Thrones Dizisinde Final Sezonu Heyecanı Satışlara Yansıdı Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:12:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]