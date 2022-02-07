Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl - Son Dakika

40 dil konuşabilen Cecilia adlı robot, yaklaşık 2 metre boyunda. İnsansı bir robottan ziyade, iki ekranlı bir otomata benziyor. İlk ekranda Cecilia'nın insan suretinde bir avatarı, kokteyli hazırlarken görülüyor. Bunun hemen altındaki ekranda ise müşteriler kokteyl seçeneklerini görüntülüyor. En altta ise hazırlanan kokteylin teslim alındığı bir bölme var.

İSRAİLLİ GİRİŞİMCİLER TARAFINDAN HAZIRLANDI

Cecilia yaklaşık iki yıl önce İsrailli teknoloji girişimi GKI'da görev alan mühendisler tarafından tasarlandı ve bu yılki Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) büyük ilgi topladı.

Robot şu anda ABD'deki Florida Uluslararası Üniversitesi'nin Chaplin Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği Okulu'ndaki öğrencilere eşlik ediyor.

Okuldaki bir merkezin yöneticisi, Prof. Dr. Brian Connors'a göre Cecilia, insan barmenleri yerinden etmeyi amaçlamıyor. Connors, "Bu sektörde her zaman önce insan olacağız. Bu bir takım çalışması" ifadelerini kullandı.

İÇKİ ÖNERİSİNDE BULUNUYOR

Robotun bar sahiplerine hangi içeceklerin popüler olduğu ve barın günün hangi saatlerinde yoğun olacağına dair analizler sağlayabileceği düşünülüyor.

SAATTE 120 İÇKİ HAZIRLIYOR

Ayrıca yiyecek ve içecek kuyruklarının uzadığı stadyumlar, yolcu gemileri veya havalimanları gibi alanlarda kullanılabileceği belirtiliyor. Buna göre Cecilia, saatte 120 içki hazırladığı için işleri hızlandırabilir ve daha fazla içki satabilir.

Robotun mucitlerinden Paraira, "Onu, kuyrukların uzadığı noktalarda yardımcı bir bar olarak görüyoruz" dedi: "İnsanlara istedikleri zaman bir şeyler içme seçeneği sunuyoruz. Tüm yıl boyunca, haftanın her günü, 7/24 çalışabilir. Öte yandan robot yalnızca 12 sıvı tankı içeriyor. Bu da müşterilerin çok fazla kokteyl seçeneğine sahip olmadığı anlamına geliyor."

ESPRİ YETENEĞİ İLE DİĞER ROBOTLARDAN AYRILIYOR

Cecilia ayrıca dünyanın ilk robot barmeni de değil. Ancak espri yeteneğiyle diğer robotlardan ayrılıyor. Örneğin, kendisinden "tatlı" bir kokteyl isteyen müşterisine şöyle cevap veriyor: "İşte. 2011'de Bitcoin işine girmek kadar tatlı değil. Ama bir kokteyl için yeterince tatlı."

Prof. Connors, "Herhangi bir yerden rom ve kola alabilirsiniz" diyor: Ama bunu kötü şakalar yapan bir robottan alamazsınız.