Üye Girişi
Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl - Son Dakika

Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl

07.02.2022 15:57
Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl

Saatte 120 kokteyl hazırlayabilen, esprili bir robot barmen dikkatleri üzerine çekiyor. İlk ekranda Cecilia'nın insan suretinde bir avatarı, kokteyli hazırlarken görülüyor. Bunun hemen altındaki ekranda ise müşteriler kokteyl seçeneklerini görüntülüyor.

40 dil konuşabilen Cecilia adlı robot, yaklaşık 2 metre boyunda. İnsansı bir robottan ziyade, iki ekranlı bir otomata benziyor. İlk ekranda Cecilia'nın insan suretinde bir avatarı, kokteyli hazırlarken görülüyor. Bunun hemen altındaki ekranda ise müşteriler kokteyl seçeneklerini görüntülüyor. En altta ise hazırlanan kokteylin teslim alındığı bir bölme var.

İSRAİLLİ GİRİŞİMCİLER TARAFINDAN HAZIRLANDI

Cecilia yaklaşık iki yıl önce İsrailli teknoloji girişimi GKI'da görev alan mühendisler tarafından tasarlandı ve bu yılki Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) büyük ilgi topladı.

Robot şu anda ABD'deki Florida Uluslararası Üniversitesi'nin Chaplin Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği Okulu'ndaki öğrencilere eşlik ediyor.

Okuldaki bir merkezin yöneticisi, Prof. Dr. Brian Connors'a göre Cecilia, insan barmenleri yerinden etmeyi amaçlamıyor. Connors, "Bu sektörde her zaman önce insan olacağız. Bu bir takım çalışması" ifadelerini kullandı.

İÇKİ ÖNERİSİNDE BULUNUYOR

Robotun bar sahiplerine hangi içeceklerin popüler olduğu ve barın günün hangi saatlerinde yoğun olacağına dair analizler sağlayabileceği düşünülüyor.

SAATTE 120 İÇKİ HAZIRLIYOR

Ayrıca yiyecek ve içecek kuyruklarının uzadığı stadyumlar, yolcu gemileri veya havalimanları gibi alanlarda kullanılabileceği belirtiliyor. Buna göre Cecilia, saatte 120 içki hazırladığı için işleri hızlandırabilir ve daha fazla içki satabilir.

Robotun mucitlerinden Paraira, "Onu, kuyrukların uzadığı noktalarda yardımcı bir bar olarak görüyoruz" dedi: "İnsanlara istedikleri zaman bir şeyler içme seçeneği sunuyoruz. Tüm yıl boyunca, haftanın her günü, 7/24 çalışabilir. Öte yandan robot yalnızca 12 sıvı tankı içeriyor. Bu da müşterilerin çok fazla kokteyl seçeneğine sahip olmadığı anlamına geliyor."

ESPRİ YETENEĞİ İLE DİĞER ROBOTLARDAN AYRILIYOR

Cecilia ayrıca dünyanın ilk robot barmeni de değil. Ancak espri yeteneğiyle diğer robotlardan ayrılıyor. Örneğin, kendisinden "tatlı" bir kokteyl isteyen müşterisine şöyle cevap veriyor: "İşte. 2011'de Bitcoin işine girmek kadar tatlı değil. Ama bir kokteyl için yeterince tatlı."

Prof. Connors, "Herhangi bir yerden rom ve kola alabilirsiniz" diyor: Ama bunu kötü şakalar yapan bir robottan alamazsınız.

YORUMLAR
500

Las Vegas, Florida, Robot, ABD, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:13 Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
15:08 Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış!
14:59 Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 16:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement