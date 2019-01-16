Bartın'da 10 Kişiye Tefecilik Gözaltısı
19 dakika önce
Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın toplamda 10 kişi göz altına alındı.
Bartın
'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın toplamda 10 kişi göz altına alındı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında ilde tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda biri kadın olmak üzere toplamda, 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer yandan soruşturmanın sürdüğü bilgisine ulaşıldı. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:04 Kaynak: İHA
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