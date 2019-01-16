Son Dakika Haberleri: Bartın'da 10 Kişiye Tefecilik Gözaltısı

Bartın'da 10 Kişiye Tefecilik Gözaltısı

19 dakika önce

Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın toplamda 10 kişi göz altına alındı.

Bartın'da 10 Kişiye Tefecilik Gözaltısı, System.String[]
Bartın'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın toplamda 10 kişi göz altına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ilde tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda biri kadın olmak üzere toplamda, 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer yandan soruşturmanın sürdüğü bilgisine ulaşıldı. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:04 Kaynak: İHA

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