Irmak taştı, şehir merkezi sular altında kaldı - Son Dakika
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Irmak taştı, şehir merkezi sular altında kaldı

27.06.2022 21:52

Irmak taştı, şehir merkezi sular altında kaldı Bartın'da 8 metre yüksekliğe ulaşan su seviyesi polisleri harekete geçirdi Bartın'da aralıksız devam eden sağanak yağmur sonrası yaklaşık 8 metre yükselen su seviyesi nedeniyle şehir merkezi sular içerisinde kaldı.

Irmak taştı, şehir merkezi sular altında kaldı

Bartın'da 8 metre yüksekliğe ulaşan su seviyesi polisleri harekete geçirdi

BARTIN - Bartın'da aralıksız devam eden sağanak yağmur sonrası yaklaşık 8 metre yükselen su seviyesi nedeniyle şehir merkezi sular içerisinde kaldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı' kodla uyardığı Bartın'da kuvvetli yağışla birlikte Yalı mevkiinde bulunan ırmaktaki su seviyesi yaklaşık 8 metre yükseldi. Taşan ırmak nedeniyle sevgi parkı tamamen suyla kaplanırken, şehir merkezi göle döndü. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Meraklı vatandaşları uzaklaştıran polisler, dere yataklarından uzak durulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irmak taştı, şehir merkezi sular altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irmak taştı, şehir merkezi sular altında kaldı - Son Dakika
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