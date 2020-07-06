Bartın'da, nişan sonrası köy ve toplu konutta karantina - Son Dakika

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Kirsinler köyü ile Afet Konutları'ndaki iki nişan törenin ardından koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine köy ve 2 blok, karantinaya alındı.

Ulus'a bağlı Kirsinler köyünde nişan töreni sonrası koronavirüs vakaları tespit edildi. Kumluca Yeni Mahalle Yeni Afet Konutları A1 ve F1 bloklarında da nişan töreni sonrası pozitif vakalar görüldü. Bunun üzerine Ulus İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, Kirsinler köyü ile Yeni Afet Konutları A1 ve F1 bloklarının karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından köyün girişleri, jandarma ekiplerince kapatılırken, orman yolları da iş makineleriyle kazılarak kapatıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ DÜĞÜNLERDE GÖREV YAPACAK