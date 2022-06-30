Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı - Son Dakika
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Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı

30.06.2022 16:10

Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı Milyonlarca zarara uğrayan tekstil fabrikasında temizlik çalışmaları başladı 3 metre boyunda suyun bastığı fabrikada makina ve kumaş malzemeleri kullanılamaz hale geldi Bartın'da Kozcağız Çayı'nın taşması sonucu Kutlubey Demirci Köyünde...

Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı

Milyonlarca zarara uğrayan tekstil fabrikasında temizlik çalışmaları başladı

3 metre boyunda suyun bastığı fabrikada makina ve kumaş malzemeleri kullanılamaz hale geldi

BARTIN - Bartın'da Kozcağız Çayı'nın taşması sonucu Kutlubey Demirci Köyünde faaliyet gösteren tekstil fabrikası sular altında kaldı. Fabrikadaki zararın milyonlarca TL olduğu ifade edildi.

Bartın'ın Kutlubey Demirci köyünde yer alan tekstil fabrikası Kozcağız çayının taşması sonucu sular altında kaldı. 20 dönüm kapalı alanda kot üretimi yapanve 650 kişinin çalıştığı fabrikada sular 3 metre kadar yükseldi. Fabrikanın idari binaları ve üretim sahasını basan taşkın suları nedeniyle makine ve tekstil ürünleri büyük zarar gördü.

Fabrikadaki zararın milyonlarca TL olduğu ifade edilirken iş makinelerinin de destek verdiği fabrika içi ve çevresinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kozcağız, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da tekstil fabrikası sular altında kaldı - Son Dakika
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