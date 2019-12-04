Son Dakika Haberleri: Bartın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisi toprağa verildi
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Bartın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisi toprağa verildi

6 saat önce

Bartın'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi.

Bartın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisi toprağa verildi, System.String[]

Bartın'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi.

Kozcağız beldesi Sütlüce köyünde öğrenci servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar'ın Bartın Devlet Hastanesi'nden alınan cenazesi Sütlüce köyündeki evine getirildi.

Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Bayraktar için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken baba Hamza Bayraktar'ı yakınları teselli etti.

Bayraktar'ın cenazesi, Sütlüce Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından, aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Coşkun'un akraba ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Sinan Güner, Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Çandıroğlu, öğretmenleri ile okul arkadaşları katıldı.

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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